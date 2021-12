Covid, Toti: "Le terapie intensive sarebbero deserte se tutti fossero vaccinati"

Il presidente della Liguria Giovanni Toti ha fatto il punto sulla situazione Coronavirus nella nostra regione, commentando gli ultimi dati del bollettino di sabato 4 dicembre 2021. Sono 25 i ricoverati in terapia intensiva, 24 dei quali non vaccinati, l'unico vaccinato con comorbidità (in ambito sanitario indica la coesistenza di più patologie diverse in uno stesso individuo).

"Un dato che si commenta da solo - ha detto Toti - se tutta la platea vaccinabile avesse aderito alla campagna, le nostre terapie intensive sarebbero praticamente deserte. La situazione in Liguria è comunque ben diversa da quella di un anno fa, quando i ricoverati complessivi erano 1011 (oggi sono 195) e quelli in terapia intensiva 99. Anche oggi la circolazione del virus si fa sentire, ma proprio grazie ai vaccini siamo tornati a vivere, lavorare e creare sviluppo per la nostra economia".

"Intanto - conclude il presidente della Regione -l’introduzione del super Green pass che scatterà da lunedì 6 dicembre ha impresso una decisa accelerazione alle vaccinazioni: nella settimana dal 20 al 26 novembre erano state 5.715 le prime dosi somministrate. In quella dal 27 novembre al 3 dicembre 8.839. Procede spedita anche la somministrazione delle dosi booster: nella settimana dal 20 al 26 novembre sono state 43.412 le dosi somministrate, in quella dal 27 novembre al 3 dicembre 60.408, mentre le prenotazioni totali su questo fronte sono 407.484".