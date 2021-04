I contatti per avere informazioni sui vaccini e sulle prenotazioni a Genova e in Liguria

Sono attivi in tutte le Asl delle Liguria i numeri di telefono e le caselle di posta elettronica per tutti coloro che hanno bisogno di informazioni: sempre disponibile (disponibile da lunedì a venerdì, dalle 10 alle 16) anche il numero verde regionale 800.938.883 per eventuali domande sulle prenotazioni.