Lunga coda per i tamponi a Villa Bombrini

Martedì 27 ottobre a Cornigliano è entrato in funzione il nuovo ambulatorio Asl3 per l'effettuazione dei tamponi antigenici rapidi, ubicato a Villa Bombrini.

Come per l’Ambulatorio della Commenda, attivo dall'1 ottobre, l’accesso al servizio è libero e gratuito con i seguenti orari di apertura: dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle 13. I cittadini possono accedere alla struttura a piedi tramite l’ingresso laterale di Villa Bombrini in via Muratori 11R (cancello). All’arrivo viene consegnato un numero progressivo con l’orario di effettuazione del tampone.

I tamponi utilizzati, come per la Commenda di Prè e Villa Rosa in Valpocevera, sono antigenici rapidi e consentono di avere il risultato in 10 minuti. In caso di non-negatività verrà eseguito contestualmente il tampone molecolare.