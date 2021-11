Il centro tamponi della Sala Chiamata del Porto si sposta a Villa Bombrini

Al fine di incrementare le vaccinazioni presso l’hub della Sala Chiamata del Porto, Asl 3 comunica che da lunedì 29 novembre il centro tamponi viene trasferito nella sede di villa Bombrini, in via Muratori, a Cornigliano. Il centro sarà aperto dal lunedì alla domenica dalle 8,15 alle 17,30.

Qui potranno essere eseguiti tamponi antigenici rapidi in accesso diretto, sia gratuiti, cioè eseguiti in favore dell'utenza inviata dai servizi di Medicina Scolastica e di coloro con ciclo di vaccinazione Covid in corso (dal 1° al 15° giorno dalla prima dose già somministrata), sia a pagamento per la restante popolazione.