Tamponi rapidi a Cornigliano: nuovo spazio per i test gratuiti a libero accesso

La prossima settimana aprirà a Cornigliano (a Villa Bombrini) un altro dei nuovi punti per l’esecuzione dei test rapidi antigenici, gratuiti e a libero accesso, simile a quello già presente nel centro storico alla Commenda.

Lo ha confermato il direttore generale di Asl 3 Luigi Bottaro nel punto stampa della Regione Liguria di venerdì 23 ottobre 2020 spiegando che: "Si tratta di un servizio fondamentale nell'ottica di screening a base volontaria, come già viene fatto alla Commenda dove avevamo detto che non avremmo fatto più di 100 tamponi al giorno ma oggi ne abbiamo fatti 204, ieri 216, numeri importanti. Apriremo quindi anche a Villa Bombrini a Cornigliano e spero che presto si possa replicare anche in Valbisagno e a Recco".

Sarà un centro a libero accesso a piedi e non "drive through" come quello recentemente aperto a Teglia che invece richiede per l'accesso la prescrizione del medico di famiglia.