Coronavirus, tre nuovi punti per tamponi rapidi nel Tigullio: in Liguria saranno 41

Arriveranno a 41 entro la fine del mese gli ambulatori per test rapidi sul coronavirus in Liguria.

Nei prossimi 10 giorni, infatti, apriranno tre nuovi punti drive-through - i presidi in cui si arriva in auto o in moto - nel Tigullio, uno a Santa Margherita Ligure (nel campo sportivo), uno a Chiavari e uno a Sestri Levante.

Ai 38 attualmente in funzione, dunque, se ne aggiungeranno altri tre per un totale di 41 punti tampone in cui poter effettuare i tamponi molecolari rinofaringei (quelli che accertano in pochi minuti una eventuale “non negatività”) gratuiti in tutte le Asl della Liguria. Per effettuare il tampone è necessaria la prenotazione tramite medico o pediatra curante con conferma telefonica per studenti, insegnanti e personale Ata.

Dove fare i tamponi in Asl 3

È possibile effettuare i tamponi antigenici rapidi gratuiti, con accesso diretto a piedi:

Porto Antico - Porta Siberia (ex Museo Luzzati): dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 12

Cornigliano - Villa Bombrini (via Muratori 11R cancello): dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 13

Recco - Casa della Salute Asl3 (via Bianchi 1): dal martedì al venerdì, dalle 9 alle 12

È possibile effettuare i tamponi antigenici rapidi gratuiti, su prenotazione Gsat distretto 12, in macchina:

Struppa - Casa della Salute Asl3 (via Struppa 150): dal lunedì al venerdì

È possibile effettuare i tamponi antigenici rapidi gratuiti, ambulatorio integrato su prenotazione attraverso i medici e pediatri del distretto 10, in macchina:

Teglia (Rivarolo) - via Carnia 153 (Giardini Villa Rosa): dal lunedì al venerdì

Serra Riccò (Pedemonte) - via Medicina 56 (solo medici di Medicina generale): dal lunedì al venerdì

Busalla - via Suardi 106 (sede Croce verde Busallese): dal lunedì al venerdì

È possibile effettuare i tamponi antigenici rapidi gratuiti, ambulatorio integrato su prenotazione attraverso i medici del distretto 12, a piedi:

San Fruttuoso - via Giacometti 64 (cancello): dal lunedì al venerdì

San Fruttuoso - piazza Manzoni 1 (Municipio Bassa Val Bisagno): dal lunedì al venerdì

Marassi - piazzale Parenzo (P.A. Croce verde San Gottardo - sezione Burlando): dal lunedì al venerdì

È possibile effettuare i tamponi antigenici rapidi gratuiti su prenotazione del Dipartimento igiene, in macchina:

Quarto - via G. Maggio 6 (ex Ospedale Psichiatrico, ingresso storico) dal lunedì al sabato

Fiera del Mare - Padiglione B "Jean Nouvel" dal lunedì al sabato

È possibile effettuare i tamponi antigenici rapidi gratuiti, ambulatorio integrato su prenotazione attraverso i medici e pediatri della Valle Stura, in macchina:

Masone - Croce rossa di Masone (via Montegrappa 2)

Campo Ligure - Croce rossa di Campo Ligure (via Don Mario Badino 2)

Rossiglione - Croce rossa (via Caduti della Libertà 13)

Dove fare i tamponi in Asl 4

Tamponi molecolari rinofaringei gratuiti, su appuntamento del medico di medicina generale o del pediatra di libera scelta, a piedi:

"Progetto scuola" (rivolto a bambini, insegnanti, personale Ata)

Lavagna - Ospedale di Lavagna (presso il tendone dedicato - davanti alla sede del 118): dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 16

Tamponi molecolari rinofaringei gratuiti, su prenotazione del medico di medicina generale tramite il Dipartimento di prevenzione, in macchina:

Lavagna - Ospedale di Lavagna (via Don Bobbio 25): dal lunedì al sabato, dalle 8.30 alle 14

Rapallo - Ospedale di Rapallo (via San Pietro 8): dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 14

L'esito del tampone sarà visibile al medico di medicina generale e al pediatra di libera scelta sul portale regionale.

Tamponi antigenici rapidi gratuiti, accesso su appuntamento - progetto con il medico di medicina generale: