Covid, scontro Bassetti-Burioni: "Tampone prima della cena di Natale inutile, il Gf Vip lo dimostra"

Molte persone si stanno attrezzando per passare le feste di Natale in compagnia, e diverse - come gli anni scorsi - hanno già acquistato dei tamponi rapidi da effettuare prima di ritrovarsi, per controllare di non essere positive al covid-19. Anche il virologo Roberto Burioni, in un tweet, ha affermato che, per precauzione, si farà un tampone prima di cenare con gli anziani genitori di 93 e 92 anni: "Non voglio esporli - ha detto il medico - a rischi che si possono evitare con un tampone indolore".

Ma questa pratica, secondo altri esperti, non serve a niente: è di questo avviso ad esempio Matteo Bassetti, direttore della clinica di Malattie Infettive dell'ospedale San Martino di Genova: "Un tampone prima del cenone di Natale non serve assolutamente a niente - ha detto Bassetti ad Adnkronos Salute -. La dimostrazione è quello che è successo, ad esempio, nel programma tv Grande Fratello Vip, in cui i tamponi erano negativi, ma ci sono stati contagi. I tamponi rapidi purtroppo sappiamo che hanno un numero importate di falsi negativi, ma ancora continuiamo con informazioni non corrette. Io credo che, se voglio tutelare i genitori anziani, il modo migliore è dirgli di vaccinarsi, di fare anche la quinta dose, e poi mangiandoci allegramente insieme, abbracciandoli e baciandoli"