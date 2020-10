Tamponi all'aeroporto e negli studi dei medici di famiglia, le misure al vaglio della Regione

Ora che il nuovo dpcm adottato dal governo per contenere la diffusione del coronavirus è realtà, le istituzioni locali, come spiegato ieri dal presidente della Regione, possono mettere a punto ulteriori misure da applicare sul territorio.

Proseguirà oggi il confronto con i medici di famiglia e i pediatri di libera scelta: «Eseguire i tamponi antigenici rapidi negli studi medici - ha spiegato Toti nel consueto punto stampa lunedì sera - potrebbe essere un grande aiuto, insieme alla presa in carico dei pazienti di loro pertinenza, perché il numero dei contagiati e quindi il lavoro di tracciamento e isolamento comincia a diventare impegnativo. Basti pensare che ogni positivo porta in media dieci contatti da tracciare, e quindi, ad esempio, i 140 positivi di oggi portano a 1400 contatti da verificare».

Per quanto riguarda i presidi mobili sul territorio, l'ambulatorio mobile al momento resterà alla Commenda di Genova: «è il quartiere a maggiore diffusione - ha spiegato Toti - potrebbe essere aggiunto in un'altra zona anche il laboratorio mobile che abbiamo utilizzato a Spezia. Tamponi rapidi verranno forniti da Asl3 in collaborazione con Usmaf anche ai voli in arrivo all'aeroporto Colombo, come quelli provenienti dalla Gran Bretagna».