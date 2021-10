Tamponi per il green pass anche in camper, l'iniziativa delle Farmacie Comunali

Orari, farmacie coinvolte e prenotazioni per il nuovo servizio di tampone 'on the road'

Uno speciale camper davanti a tre Farmacie Comunali dove poter effettuare un tampone antigenico rapido, a pagamento, utile per il rilascio del Green Pass. Questo è il nuovo servizio di tampone 'on the road', lanciato da Farmacie Comunali Genovesi e aperto a tutta la cittadinanza genovese.

Di seguito le tappe del camper di Farmacie Comunali Genovesi.

Farmacia Molassana

In via Gherzi 50, tutti i lunedì e mercoledì dalle 08.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.30. Prenotazioni allo 010.83.62.465.

Farmacia Cep

In via Cravasco 22, tutti i martedì e venerdì dalle 08.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.30. Prenotazioni allo 010.69.31.61.

Farmacia Terminal (dal 14 ottobre)

Presso il Centro Commerciale Terminal Traghetti, tutti i giovedì e sabato dalle 09.00 alle 13.00 e dalle 15.30 alle 19.30. Tutte le domeniche dalle 09.00 alle 13.00. Prenotazioni al 335.756.98.25.

Inoltre sarà possibile effettuare il tampone antigenico rapido presso le Farmacie Comunali Genovesi:

Farmacia Quinto, Via Quinto 30/R, tutti i martedì, giovedì e sabato dalle 17.30 alle 19.30.

Farmacia Burlando, Via Burlando 76/R, tutti i lunedì, mercoledì e venerdì dalle 17.00 alle 19.00.

Il servizio di Farmacie Comunali Genovesi si aggiunge a quello dei tamponi a prezzo calmierato, frutto dell’accordo tra Comune di Genova, Amiu, Amt e sindacati. La fase di lancio dell’accordo per i tamponi a prezzo scontato coinvolgerà inizialmente i soli dipendenti Amiu e Amt, ma è già al vaglio la possibilità di ampliarlo a tutte le partecipate genovesi e ai dipendenti del Comune di Genova.

Una decisione che vuole venire incontro ai dipendenti alla luce del decreto attraverso il quale il Governo ha esteso l’obbligo di certificazione verde Covid-19 nei luoghi di lavoro pubblici e privati, che entrerà in vigore dal 15 ottobre.

"Da sempre, la mission di Farmacie Comunali Genovesi è prendersi cura di tutti i cittadini - dichiara l’assessore Matteo Campora - innovando continuamente il nostro servizio per venire incontro alle necessità dei genovesi. Il lancio di questi due servizi si innesta in questa volontà di rappresentare per il cittadino il punto di riferimento, autorevole e accessibile, per quanto concerne la salute, il benessere e la consulenza professionale".