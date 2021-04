Covid, dalla prossima settimana tamponi in farmacia a partire da 20 euro

Un accordo per poter eseguire direttamente in farmacia tamponi antigenici rapidi e test sierologici per il covid è stato firmato dal presidente della Regione Giovanni Toti e dal presidente di Federfarma Liguria, Giuseppe Castelli giovedì pomeriggio.

In base all'accordo, le farmacie associate che aderiranno all'iniziativa, potranno allestire al proprio interno, o in un luogo aperto nelle immediate vicinanze per evitare assembramenti, uno spazio per l'esecuzione dei test nel pieno rispetto della normativa igienico-sanitaria e garantendo, allo stesso tempo, la riservatezza degli utenti..

«La capillarità delle farmacie darà una mano al cittadino che avrà bisogno di questo tipo di servizio e anche alle attività commerciali per esempio gli stessi alberghi che andando verso la stagione estiva hanno bisogno di questo servizio sul territorio», ha dichiarato Castelli.

Per quanto riguarda il prezzo dei tamponi varia da 20 a 35 euro, in base alla differenza tra test di prima generazione o di seconda e terza che prevedono macchinari diversi. L'altra novità che riguarda le farmacie è che dal 3 maggio entreranno altre 50 farmacie nel circuito vaccinale per la somministrazione di circa 6.000 vaccini anti-Covid alla settimana.