"No Green Pass", flop per l'annunciata invasione dei binari: a Principe una decina di persone

Era stata annunciata come la giornata dell'invasione dei binari invece la protesta dei No Vax e dei No Green Pass, in occasione dell'entrata in vigore dei nuovi obblighi legati al certificato verde, si è rivelata un flop.

Nel mirino dei manifestanti, oltre agli altri divieti che riguardano i trasporti, la scuola e l'università, proprio le stazioni ferrovarie da cui transitano i treni a lunga percorrrenza dove da oggi, mercoledì primo settembre, per viaggiare è necessario esibire il Green Pass.

A Genova i No Vax si sarebbero dovuti incontrare a partire dalle 14.30 di fronte a stazione Principe ma all'appello hanno risposto soltato una decina di persone. Molti, invece, i controlli con un massiccio spiegamento di forze dell'ordine che hanno blindato gli accessi della stazione in piazza Acquaverde.

Nonostante la bassissima affluenza una donna è stata denunciata Digos. Davanti all'ingresso principale le erano stati chiesti i documenti che, inizialmente, la manifestante si è rifiutata di fornire. Poi ha consegnato il documento, ma ha iniziato a insultare la polizia presente: è accusata di rifiuto di declinare le generalità e di oltraggio a pubblico ufficiale.

Un'altra persona, invece, è stata portata in Questura per essere identificata non avendo portato con sé i documenti. La protesta dei No vax e No Green Pass non ha avuto, dunque, un'alta partecipazione. Un nulla di fatto, considerati i numeri dei manifestanti che hanno risposto alla chiamata del gruppo Telegram "Basta dittatura".