"Sono appena guarita dal covid", sputi in faccia in pizzeria e ai poliziotti

Ubriaca, senza mascherina e, secondo quanto dichiarato, appena guarita dal covid, ha dato in escandescenze presso una pizzeria di via Ramiro Ginocchio a Sestri Ponente e, dopo l'intervento della polizia è stata denunciata per violenza privata, oltraggio a pubblico ufficiale e rifiuto d’indicazione sulla propria identità e sanzionata per ubriachezza e l’inosservanza della normativa 'anticovid'.

Una pattuglia è intervenuta a Sestri perché la giovane donna, in preda ai fumi dell’alcol, infastidiva gli avventori della pizzeria. Dopo aver litigato aveva sputato in faccia a un cliente, per poi andare su tutte le furie. Trovandola ancora agitata, i poliziotti hanno cercato di calmarla invitandola anche a indossare la mascherina, essendone sprovvista.

Lei, dopo aver dichiarato di essere guarita dal covid da qualche giorno, ha lanciato un altro sputo dritto sul volto di uno di loro. Anche sull’auto di servizio e nei locali della questura, durante il fotosegnalmento, ha assunto un atteggiamento poco collaborativo continuando a sputare in faccia a chiunque fosse capitato sulla sua linea di tiro.