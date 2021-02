Spostamenti tra regioni vietati sino al 27 marzo, niente deroga per le visite in zona rossa

Niente spostamenti tra regioni sino al 27 marzo. La decisione è stata presa lunedì mattina dal Consiglio dei ministri, che ha anche apportato alcune modifiche al decreto legge in scadenza il 25 febbraio che consentiva di andare a trovare amici e parenti per una volta al giorno rispettando il coprifuoco.

La deroga (insieme con quella legata agli spostamenti dai piccoli Comuni, consentiti in un raggio di 30 km) resta, ma solo per le regioni in zona gialla e arancione. In zona rossa - almeno sino al 5 marzo - non sarà consentito raggiungere un’abitazione privata per le visite, così come accaduto sino a oggi

Ci si può comunque sempre spostare oltre i confini regionali (con autocertificazione) per comprovate esigenze lavorative, di salute o per situazioni di necessità. Resta sempre consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione.