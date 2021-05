Green Pass, in vigore l'ordinanza con i certificati "alternativi": ecco come spostarsi in zone arancioni o rosse

Il provvedimento resterà in vigore sino a quanto non verrà istituita la piattaforma nazionale dove verranno caricati tutti i documenti. Nel frattempo, ecco come si possono raggiungere aree a maggior rischio

È entrata in vigore venerdì, e lo resterà sino all’entrata in vigore della piattaforma nazionale, la nuova ordinanza regionale che definisce i documenti validi come " Certificazione verde Covid-19 " che permetteranno di spostarsi, in entrata e in uscita, tra le regioni in zona rossa o arancione, come previsto dal decreto legge del 22 aprile 2021.

In attesa del “Green Pass” vero e proprio, i liguri possono usare come “lasciapassare” una serie di documenti:

- l documento in formato cartaceo o digitale che attesti l'avvenuto ciclo di vaccinazione anti Covid-19, rilasciato su richiesta dalla struttura che effettua la vaccinazione (validità 6 mesi dalla data riportata sul documento di avvenuta vaccinazione)

- documento che attesta l'avvenuta guarigione dal Covid-19, rilasciato in formato cartaceo o digitale su richiesta dalla struttura presso cui è avvenuto il ricovero, dalla Asl di riferimento, dai medici di medicina generale (validità di 6 mesi dalla fine dell'isolamento, con riferimento alla data riportata sul documento a meno che la persona non risulti nuovamente positiva al Covid)

- documento che attesti il risultato negativo al test molecolare o antigenico rapido, rilasciato su richiesta dalle strutture sanitarie pubbliche o private autorizzate, dalle farmacie che effettuano test, dal medico di medicina generale che eroga il test validità di 48 ore dal tampone.

L'ordinanza firmata dal presidente della Regione Giovanni Toti rimane in vigore fino all'attivazione della piattaforma nazionale DGC (Digital Green Certificate), sulla quale verrà trasferita digitalmente la documentazione regionale.