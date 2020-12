Dpcm Natale, Conte apre agli spostamenti tra Comuni. Toti: «Speriamo abbia vinto il buon senso»

«Speriamo davvero abbia vinto il buonsenso»: così il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, ha commentato le ultime indiscrezioni secondo cui il premier Giuseppe Conte starebbe valutando l’ipotesi di aprire in parte agli spostamenti nei giorni di Natale e Santo Stefano.

«Da giorni insistiamo che il mancato spostamento tra i comuni durante le feste di Natale sarebbe stata un'ingiustizia per milioni di italiani - ha detto Toti nel pomeriggio di giovedì - Pare che finalmente il Governo stia accogliendo la nostra richiesta di cambiare questa regola assurda. Ce lo auguriamo davvero e attendiamo la conferma per gioire insieme a tutte le famiglie, dei quasi 8mila comuni italiani, che si potranno riunire come da tradizione, in sicurezza ma con il calore che solo le persone care ci possono offrire in un anno così difficile».

L’ipotesi di un’apertura agli spostamenti per il 25 e 26 dicembre e per Capodanno è arrivata proprio giovedì pomeriggio, con presunte indiscrezioni governative riportate da agenzie di stampa. Il premier starebbe valutando di aprire agli spostamenti tra Comuni accogliendo le richieste dei sindaci - in particolare di quelli dei piccoli Comuni - e delle Regioni. Da giorni ormai sull’argomento si dibatte, anche in seno alla maggioranza.

Resta da vedere dunque quanto il governo - Conte e Speranza, in particolare, sposano la linea più dura in vista di quella che è ormai confermato sarà una terza ondata a gennaio - deciderà di aprire: le due ipotesi sono una modifica dell’ultimo dpcm, o un’integrazione delle faq - frequent asked question - in cui si amplia l’applicazione delle “situazioni di necessità”, che a oggi includono la visita a parenti non auto sufficienti.