In spiaggia come prima, via tutte le restrizioni anti covid

L'Italia è reduce da due estati di regole e limitazioni per ridurre il contagio da coronavirus, nel 2022 però si tornerà alla normalità. Il Ministero della Salute ha confermato che saranno eliminate tutte le regole sul distanziamento e i limiti di capienza nelle spiagge e negli stabilimenti balneari.

Per l’estate 2022 saranno ripristinate le condizioni precedenti alla pandemia. La notizia la riferisce l’assessore regionale al demanio marittimo Marco Scajola che nella mattinata del 6 aprile 2022 ha partecipato ad un incontro con le Associazioni dei balneari della Liguria.

Scajola, rivolgendosi agli imprenditori del settore balneare, ha affermato:

“Questa sarà l’estate della ripartenza. Non siamo più nello stato di emergenza come nelle ultime due stagioni, quindi verranno superati alcuni vincoli come il distanziamento, ma sarà tuttavia importante che negli stabilimenti balneari, come previsto anche dal ministero della Salute, ci sia sempre e comunque un’attenzione agli accessi e il mantenimento di tutte le misure per garantire l’igienizzazione degli spazi e degli strumenti come ombrelloni e sdraio”.

L'assessore Marco Scajola, in qualità coordinatore del tavolo interregionale del demanio della Conferenza delle Regioni, nelle prossime ore invierà a tutti i colleghi delle altre Regioni il testo dell’ordinanza, che sarà poi inoltrato anche ai sindaci di tutti i Comuni costieri della Liguria e alle associazioni di categoria.

La Regione, in vista della stagione turistica estiva, si impegnerà per garantire la massima informazione possibile per gli operatori, per gli amministratori locali e per i cittadini.

L'obiettivo è supportare nel migliore dei modi l'intero comparto balneare, affinché l’estate 2022 sia sicura e di qualità per tutti i turisti e visitatori delle coste liguri. Informazioni più dettagliate sulle norme di comportamento saranno previste anche dalle linee guida del Ministero allegate all’ordinanza.