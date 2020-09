Torna il pubblico al Ferraris, ammessi mille spettatori

Nel corso del punto stampa di aggiornamento sull'emergenza coronavirus mercoledì sera, oltre ad aver annunciato una nuova ordinanza che impone d'indossare la mascherina anche di giorno nel centro storico, il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, ha annunciato un provvedimento, che riguarda gli stadi.

«Sto per firmare l'ordinanza - ha spiegato Toti -, concordata con il governo, che consente l'ingresso in via sperimentale fino a mille persone negli stadi per le partite di Serie A. Genoa e Sampdoria ci hanno inoltrato il loro protocollo di sicurezza, che abbiamo giudicato appropriato alle linee guida».

I primi a beneficiare delle nuove norme saranno i tifosi della Sampdoria sabato 26 settembre in occasione della partita con il Benevento.