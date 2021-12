Vaccino, sottosegretario alla Salute Costa: "L'obbligo non è all'ordine del giorno"

Il sottosegretario alla Salute Andrea Costa posta una fotografia della coda al centro vaccinale del Teatro della Gioventà e twitta: "È bellissimo vedere così tante persone in attesa di ricevere il vaccino. Ancora una volta gli italiani faranno la differenza! Sconfiggiamo il virus insieme!".

L'esponente politico di Noi con l'Italia ha partecipato, venerdì 3 dicembre, alla Giornata nazionale delle farmacie e a margine dell'evento si è esprresso sull'obbligo vaccinale: “Ad oggi non è un tema all’ordine del giorno. Noi abbiamo deciso di instaurare un rapporto di fiducia con i cittadini - ha spiegato il sottosegretario alla Salute - che ha dato ottimi risultati, siamo il secondo paese europeo per quanto riguarda la percentuale dei vaccinati".

Quella di via Macaggi è la fotografia del popolo italiano per Andrea Costa, un insieme di cittadini che decide di vaccinarsi e l'obbligo per ora rimane solo per alcune categorie già decise: "L’Italia comunque, rispetto ad altri paesi europei, ha già affrontato il tema dell’obbligatorietà del vaccino facendo delle scelte, siamo stati i primi a introdurlo per i lavoratori della sanità e dal 15 dicembre sarà esteso anche a forze dell’ordine e personale scolastico. Dopodiché valuteremo i dati dell’epidemia, degli accessi negli ospedali, e siamo pronti anche ad altre valutazioni, ma ad oggi credo che dobbiamo proseguire sulla strada che abbiamo iniziato”.