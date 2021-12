Sito referti della Regione indisponibile per tutta la mattina per sovraccarico

Nel primo pomeriggio di mercoledì 29 dicembre 2021 è tornato operativo il sito refertionline.regione.liguria.it, indisponibile per tutta la mattinata. Il servizio fornisce anche i risultati dei tamponi per verificare l'eventuale positività al covid.

Chi si è collegato al sito in mattinata si è trovato davanti la scritta: "il server in questo momento non è in grado di soddisfare la richiesta per motivi di manutenzione o di sovraccarico del sistema. Per favore, riprova più tardi".

Il disguido si va ad aggiungere a quelli che subiscono coloro che sono risultati positivi al covid e cercano di prenotare un tampone. In mancanza di questo, sono costretti ad attendere almeno 14 giorni dall'inizio dell'isolamento.

Anche per le prenotazioni dei vaccini nella fascia pediatrica si è parlato di ritardi, ma il presidente della Regione e assessore alla Sanità, Giovanni Toti, ha rassicurato, dicendo che ci sono posti disponibili già dai primi giorni di gennaio.