Entra dal Giudice di Pace senza mascherina e insulta vigilanza e polizia

Nella mattinata di giovedì la polizia ha denunciato per oltraggio a pubblico ufficiale un genovese di 42 anni, sanzionandolo anche per l’inosservanza al recente dcpm che contiene le norme di prevenzione per il contrasto dell'epidemia da coronavirus.

L’uomo è entrato negli uffici del Giudice di Pace di via De Amicis intorno alle 9.40, privo della necessaria mascherina e, invitato ad indossarla da personale addetto alla vigilanza, si è rifiutato assumendo un atteggiamento oltraggioso, anche con gli agenti intervenuti per sedare gli animi.

A questo punto sono scattate multa e denuncia.