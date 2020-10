Va in caserma a firmare senza mascherina e minaccia un carabiniere

La mascherina ormai è diventata un oggetto che fa parte della quotidianità di tutti. In particolare quando si esce di casa, già sapendo di doversi recare in un luogo chiuso, non si può non portarla con sé.

Così non ha fatto un 21enne genovese, attualmente sottoposto all'obbligo di presentazione giornaliera presso un comando stazione carabinieri del ponente cittadino. Nella serata di giovedì 15 ottobre, presentatosi per apporre il visto, oltre a non indossare la mascherina, ha insultato e minacciato il piantone.

Il 21enne è stato denunciato per minacce e oltraggio a pubblico ufficiale e sanzionato per la violazione delle attuali misure di contenimento del contagio da covid-19.