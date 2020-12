Riapertura delle scuole, nuovo incontro in prefettura per organizzare i trasporti

Nel pomeriggio di martedì 15 dicembre 2020 si è tenuta in prefettura una nuova riunione del Tavolo di coordinamento per il raccordo tra gli orari di inizio e termine delle attività didattiche e gli orari del servizio di trasporto pubblico, urbano ed extraurbano in vista della ripresa il prossimo 7 gennaio delle lezioni in presenza per il 75% degli studenti degli istituti superiori.

Nel corso dell'incontro, presieduto dal Prefetto - al quale ha partecipato anche un rappresentante del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - sono stati esaminati i piani elaborati dalle aziende di trasporto pubblico locale e da Trenitalia sulla scorta delle indicazioni fornite in occasione della precedente riunione in merito alla differenziazione degli orari di ingresso in aula degli studenti

Amt e Atp hanno comunicato il quadro degli incrementi programmati del servizio, prevedendo anche l’utilizzo di mezzi privati con conducente. Trenitalia ha assicurato una maggiore offerta di posti sui treni nelle fasce orarie di punta, riservandosi di valutare anche l’implementazione dell’offerta con autobus sostitutivi.

L’elaborazione dei piani di trasporto sarà affinata nei prossimi giorni alla luce degli elementi risultanti dal monitoraggio effettuato dall’ufficio scolastico provinciale relativo alla provenienza degli studenti e alla tipologia dei mezzi utilizzati e tenuto conto della necessità di garantire il rientro a casa a conclusione del secondo turno di lezioni.

Il Tavolo proseguirà i lavori giovedì 17 dicembre.