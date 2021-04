Riaperture scuole, Toti: «Da lunedì didattica in presenza al 70%»

Da lunedì 26 aprile le scuole superiori della Liguria torneranno in didattica in presenza al 70% senza deroghe "ci atterremo alla forchetta bassa stabilita dal Governo", ma "l'obiettivo è finire l'anno con una percentuale più elevata del 70%". Lo spiega il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti stasera nel punto stampa sulla pandemia.

Domattina si riuniranno i tavoli sulla mobilità convocati presso le Prefetture liguri. "Siamo tutti allineati, c'è la volontà delle istituzioni scolastiche di ripartire al 70 per cento, ma c'è l'idea di arrivare al 100% se le condizioni sanitarie lo consentiranno e sarà possibile allargare l'affollamento del trasporto pubblico", ribadisce. Ogni scuola in modo autonomo potrà dare priorità al ritorno in classe di un'annualità piuttosto che un'altra