Entrata a scuola su due turni e potenziamento dei bus, il piano in vista del 7 gennaio

In vista della ripresa, il prossimo 7 gennaio, delle lezioni in presenza per il 75% degli studenti degli istituti superiori, si è svolta in Prefettura, nel pomeriggio di venerdì 11 dicembre 2020, la prima riunione del Tavolo di coordinamento per il raccordo tra gli orari di inizio e termine delle attività didattiche e gli orari del servizio di trasporto pubblico, urbano ed extraurbano, per l’ambito territoriale di Genova e provincia.

All’incontro, presieduto dal Prefetto, hanno partecipato, in modalità videoconferenza, i competenti Assessori della Regione Liguria e del Comune di Genova (Matteo Campora e Gianni Berrino), i rappresentanti della Città Metropolitana e degli altri Comuni sede di istituti superiori, il Dirigente dell’Ambito Territoriale di Genova dell’Ufficio Scolastico regionale, i vertici di Amt e Atp e il direttore regionale di Trenitalia.

Nel corso dell’incontro, che ha fatto seguito a precedenti riunioni tecniche, sono state ipotizzate due fasce orarie per l’ingresso degli studenti, tenendo conto della necessità di evitare condizioni di sovraffollamento sulle linee urbane ed extra-urbane. A tale scopo, Amt e Atp hanno in via di definizione un piano di potenziamento dei servizi sulle linee maggiormente frequentate, ricorrendo in alcuni casi anche all’offerta privata.

A breve verranno anche acquisiti specifici contributi dalla Direzione scolastica provinciale, che saranno esaminati, unitamente ai piani delle aziende di trasporto, nel corso della prossima riunione del Tavolo, convocata per martedì 15 dicembre 2020.