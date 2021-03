Scuole, a marzo triplicato il numero di classi in quarantena

Da lunedì 15 marzo 2021 la Liguria sarà di nuovo in zona arancione. Lo prevede il decreto legge approvato dal governo, che stabilisce il passaggio in arancione per tutte le regioni gialle. Domenica sera scade il provvedimento della Regione, che dispone la didattica a distanza per le superiori, ma è probabile che venga prorogato.

«I dati evidenziano che il numero di classi in quarantena nella nostra regione nella prima settimana di marzo è triplicato rispetto allo stesso periodo del mese precedente», ha spiegato giovedì sera il presidente della Regione, Giovanni Toti.

A livello regionale, raffrontando rispettivamente la settimana dall'1 al 7 febbraio e quella dall'1 al 7 marzo, si è passati da 21 a 61 classi per le quali fosse stato emesso un provvedimento di quarantena. In Asl1 si è passati da 0 classi a 27; in Asl 2 da 9 a 10; in Asl 3 da 8 a 11; in Asl 4 da 1 a 3; in Asl5 da 3 a 10.