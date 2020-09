Scuole, solo un bus in tutta le regione risultato sovraffollato

Il servizio di trasporto pubblico su ferro e gomma oggi, giorno di riapertura delle scuole, si è svolto in modo regolare in tutta la Regione e non ci sono state segnalazioni di particolari criticità sia questa mattina presto sia nel primissimo pomeriggio. Lo comunica l'assessorato ai Trasporti di Regione Liguria a seguito del report redatto dalla task force, composta dai rappresentanti della Regione, degli Enti di Governo del Tpl e delle aziende del settore, istituita nei giorni scorsi con lo scopo di monitorare il trasporto pubblico da oggi 14 settembre, giorno di inizio delle scuole, fino al 18 settembre.

Il monitoraggio della situazione proseguirà fino a venerdì e, nel caso, saranno evidenziate le necessità da attuare e le eventuali azioni correttive.

«Solo in un caso - ha spiegato il governatore Toti -, a causa del cambiamento dell’orario di ingresso, un bus delle linee extraurbane di Genova si è rivelato più affollato, ma rimedieremo alla situazione già dalla prossima corsa. Per quanto riguarda la macchina sanitaria tutti gli ambulatori dedicati sono regolarmente in funzione nel territorio regionale, senza che nessuno fino ad ora sia stato impegnato da casi. Il call center del Gaslini ha ricevuto una ventina di chiamate circa da parte di pediatri e famiglie».