Scuola di Recitazione del Teatro Nazionale di Genova, riprendono le lezioni in presenza

Dopo oltre due mesi di lezioni online, anche gli allievi del primo anno del Corso di Alta Formazione per Attori del Teatro Nazionale di Genova possono finalmente riprendere a fare lezione in presenza nella sede della Scuola di Recitazione “Mariangela Melato”.

L’anno accademico era stato inaugurato nel febbraio del 2020 ma a causa della pandemia le occasioni di lavorare dal vivo sono state poche. La scadenza del primo anno è stata quindi prorogata di qualche mese e l’esame per l’ammissione al secondo anno di corso si effettuerà a giugno 2021.

L’importante, naturalmente, è essere riusciti ad andare avanti: allievi e insegnanti non si sono mai persi d’animo e hanno trovato ogni modo possibile per continuare a lavorare anche a distanza, dando vita a interessanti progetti in video che saranno in parte condivisi con il pubblico nelle prossime settimane. Il teatro, però, è di per sé una materia che vive dell’incontro tra le persone: per essere appresa ha bisogno di una dimensione laboratoriale che può esprimersi al meglio solo dal vivo. La gioia di riprendere le lezioni in presenza è quindi particolarmente sentita.

Per potere lavorare in sicurezza, gli allievi sono stati suddivisi in due gruppi, utilizzeranno la mascherina e saranno sottoposti a tamponi periodici, così come gli insegnanti. Massimo Mesciulam e Claudia Monti, docenti rispettivamente di Recitazione e di Danza, hanno anche anticipato che in alcune occasioni le lezioni si svolgeranno all’aria aperta. Non sarà quindi improbabile osservare gruppi di studenti esercitarsi in Piazza della Vittoria o nei pressi del teatro.

Continueranno invece a svolgersi online gli insegnamenti a carattere teorico, come ad esempio Storia del Teatro. Ulteriori info sulla Scuola di Recitazione “Mariangela Melato” sul sito www.teatronazionalegenova.it