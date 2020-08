Mascherine a scuola, Toti: «Ancora nessuna decisione»

Si avvicina l'apertura delle scuole e alcuni aspetti non sono ancora stati chiariti. «Ancora una volta - commenta il presidente della Regione Giovanni Toti - l'ennesima riunione con il Governo, a ormai pochi giorni dall'inizio dell'anno scolastico, si è conclusa con un nulla di fatto: nessuna decisione sull'uso o meno delle mascherine in aula, né sulle modalità di rientro, così come sul trasporto pubblico locale».

«Se si decide - prosegue Toti - di far tornare sempre di più un Paese alla normalità, dopo l'emergenza covid-19, soprattutto in previsione delle riaperture delle scuole, bisogna essere in grado anche di assumersi delle responsabilità. Ad esempio, è impensabile far tornare le persone al lavoro e agli impegni scolastici e post scolastici con le regole ventilate in questi giorni dal Governo per il trasporto pubblico locale».

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

«Dobbiamo banalmente fare i conti con i mezzi che abbiamo a disposizione - conclude il governatore - e, per garantire che tutti possano arrivare a destinazione nei tempi previsti, sul posto di lavoro o a lezione, è indispensabile che non vengano disposte regole che poi alla realtà dei fatti risulterebbero totalmente inapplicabili. Pensare di non far occupare, per esempio, tutti posti a sedere su un autobus è completamente lontano dalla realtà».