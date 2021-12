Scuola, il governo frena: niente Dad per tutti con un positivo in classe

Scuola, si cambia ancora. Appena ieri davamo conto della circolare firmata da Gianni Rezza (direttore alla prevenzione del ministero della Salute), che stabiliva le lezioni a distanza per tutti con un solo caso di covid in classe. E poche ore dopo il governo fa dietrofront sulla didattica a distanza in caso di contagi in classe e si torna alle vecchie regole.

Solo chi è in isolamento farà la Dad. Classe in presenza

Grazie a un potenziamento del tracciamento a scuola, le classi resteranno aperte e in Dad andrà solo chi è in isolamento, mentre "la classe continuerà in presenza". È quanto dice una nota esplicativa di chiarimento dei ministeri della Salute e dell'Istruzione, riportata da Today.it, che supera la circolare emanata lunedì.

Alla luce della situazione epidemiologica attuale e dopo i necessari approfondimenti, fanno sapere infatti fonti di Palazzo Chigi, si è deciso di tornare alle precedenti regole sulla quarantena in classe. Una situazione resa possibile grazie al fatto che la struttura del commissario straordinario per l'emergenza Francesco Paolo Figliuolo "intensificherà le attività di testing nelle scuole" al fine, appunto, di potenziare il tracciamento.

Sarà quindi "corretta" la circolare precedentemente diffusa sulle nuove disposizioni in fatto di Dad. Le stesse fonti di governo spiegano che è stata fatta una correzione in corsa perché "garantire la partecipazione in presenza e lo svolgimento delle lezioni a scuola in assoluta sicurezza è una priorità del governo".