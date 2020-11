Parcheggi gratuiti e sconti sulla spesa per gli over 65: negozi e mercati in campo per le fasce protette

Parte oggi la campagna della Regione e del Comune di Genova per incentivare gli over65 a fare la spesa in particolari fasce orarie, in ottica di tutela dal contagio da coronavirus.

La campagna prevede sconti dal 5 al 10% per gli over 65 che decideranno di fare la spesa in mercati, negozi e supermercati in determinate fasce orarie. Per i mercati rionali coperti la fascia individuata è dalle 9 alle 11, per i supermercati aderenti (Basko, Ekom e Conad, su ortofrutta e pane) dalle 13 alle 16. All’iniziativa aderiscono anche gli ortofrutta, i macellai e i panifici di quartiere, con l’obiettivo di riservare alla popolazione più fragile e sensibile al coronavirus una fascia oraria in cui fare la spesa evitando assembramenti.

Il Comune di Genova, in collaborazione con Confcommercio, ha inoltre deciso di prevedere un ticket che regala un’ora di parcheggio a chi spende almeno 20 euro nei negozi aderenti all’iniziativa. L’assessore comunale al Commercio, Paola Bordilli, li ha consegnati proprio in questi giorni nei mercati, con quello di Bolzaneto che sarà riservato solo agli over 65 tra le 10 e le 11 del mattino.

«Io mi sono occupata nello specifico della parte che riguarda i mercati rionali - conferma l'assessora Bordilli - I singoli operatori che hanno deciso di aderire all'iniziativa si possono distinguere da un adesivo che abbiamo consegnato proprio in questi giorni. Il mercato di Bolzaneto, all’ingrosso, ha deciso di aderire destinando un’area specifica agli over 65 in determinate fasce di ore, che sono differenti non per confondere, ma perché ogni mercato, negozio e supermercato ha individuato le fasce orarie in cui vi è meno afflusso di persone, riservandolo alla popolazione più a rischio. A questo si aggiunge il ticket per la sosta gratis quando raggiungi i 20 euro di spesa: la speranza è di incentivare abitudini meno rischiose, dall'accesso ai punti vendita quando ci sono meno persone alla spesa più "corposa" per evitare di andare a comprare una volta al giorno o addirittura più volte al giorno».

Agli sconti e al parcheggio gratis si aggiungono poi altri due provvedimenti: il custode sociale, per la consegna della spesa e dei farmaci a domicilio, e il bonus taxi: chi ha più di 75 anni ha diritto a una carta prepagata da 250 euro da usare per gli spostamenti in città, in modo da evitare utilizzare i mezzi pubblici, e pu fare domanda sino al 31 dicembre.

Sconti over 65, negozi e mercati che aderiscono