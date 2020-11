Coronavirus, sconti sulla spesa per gli over 65

Per indurre gli anziani a fare la spesa negli orari meno congestionati nasce il progetto "Sconti e sicurezza".

La Regione Liguria ha siglato un'intesa con la grande distribuzione e i mercati rionali per attivare sconti agli over 65 che andranno a fare la spesa tra le 9 e le 11.

Lo hanno spiegato gli assessori alle Politiche sociali e allo Sviluppo economico della Regione Liguria, Ilaria Cavo e Andrea Benveduti, giovedì sera nel punto stampa sull'emergenza coronavirus.

«Gli sconti sono un modo per invogliare gli anziani a fare la spesa negli orari più indicati, sconti fino al 20 per cento da lunedì al venerdì dalle 13 alle 16 nella grande distribuzione, sconti dal 5 al 10 per cento nei mercati rionali dal lunedì al venerdì dalla 9 alle 11, anche i negozi possono aderire all'iniziativa», ha dichiarato l'assessore Cavo.

Il progetto ha visto la collaborazione della Camera di Commercio, del Comune, di Ascom, di Confesercenti e della Grande Distribuzione.

Ecco i dettagli:

Nella fascia oraria 13-16 tutti i supermercati Basko liguri e tutti i discount Ekom e Conad applicheranno lo sconto del 10% nei reparti di ortofrutta e pane;

- Allo stesso modo tutti i negozi di vicinato di ortofrutta regionali applicano lo sconto del 5% (quelli che aderiscono all’iniziativa avranno il marchio di adesione ‘Sconti&Sicurezza dai 65 anni’);

- Nella fascia oraria 9-11, sempre dal lunedì al venerdì, i mercati rionali coperti di Genova di tutte le merceologie alimentari applicheranno lo sconto di almeno il 5%.

Il Comune di Genova mette a disposizione - degli anziani che acquistano in queste fasce protette almeno 20 euro di spesa - un ticket per la gratuità del parcheggio di un’ora. I ticket saranno consegnati ai commercianti aderenti all’iniziativa (i banchi aderenti esporranno l’apposito marchio di adesione con la scritta ‘Sconti&Sicurezza dai 65 anni’);

Inoltre il mercato ortofrutticolo all’ingrosso di Bolzaneto prevede che nella fascia oraria tra le 10 e le 11 del mattino possano entrare solo gli over 65.



«Esprimo tutta la mi soddisfazione – ha rimarcato l’assessore regionale allo Sviluppo Economico Andrea Benveduti - per questa iniziativa bella di cooperazione tra amministrazione pubblica e tessuto economico che sono i fili della socialità e della protezione di una fascia a rischio. Una bell’esempio per il quale voglio ringraziare tutti. Solo muovendoci così riusciremo a superare questo momento difficile».