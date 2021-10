Green pass, altri 10 giorni di sciopero generale: coinvolte scuole e sanità

Asl 3 ha comunicato che l'associazione sindacale Fisi (Federazione Italiana Sindacati Intercategoriali) ha proclamato altri dieci giorni di sciopero generale nazionale di tutti i settori pubblici e privati. Sciopero a oltranza, quindi, fino al 31 ottobre 2021 per tutti i settori pubblici e privati. Tra le motivazioni dello sciopero la difesa del diritto a lavorare e a circolare senza green pass e la lotta alla discriminazione tra vaccinati e non vaccinati.



"L’Azienda - ha spiegato Asl 3 in una nota - assicurerà, negli ospedali e nelle strutture sanitarie territoriali di propria competenza, il rispetto delle norme di legge sulla garanzia dei servizi pubblici essenziali e delle emergenze, per ridurre il più possibile eventuali disagi alla cittadinanza. In particolare verranno garantiti i servizi di emergenza e di Pronto Soccorso; potranno invece subire interruzioni e sospensioni le attività prenotate e programmate".

Possibili disservizi anche per quello che riguarda scuole e nidi d'infanzia, il Comune ha preallertato le famiglie.