No green pass in corteo, blocco del traffico davanti a Confindustria

Mattinata di proteste a Genova, martedì 15 febbraio 2022, nel giorno dell'entrata in vigore dell'obbligo di super green pass sul lavoro per gli over 50. Allo sciopero con corteo proclamato dal sindacato Cub ha aderito Libera Piazza Genova. Circa duecento i partecipanti.

Il corteo ha bloccato il traffico in via Fiume sotto la sede di Confindustria e poi è risalito fino in piazza Matteotti. La manifestazione parallela indetta dal comitato Libera resistenza Genova con un presidio davanti al varco portuale di ponte Etiopia si è rivelata un flop a causa della scarsa adesione.

L'intento era di dare vita a un corteo parallelo da piazza Caricamento fino al terminal Traghetti, ma il numero esiguo di partecipanti, una trentina, ha spinto gli organizzatori a cambiare programma e a tornare verso il varco portuale, senza creare disagi al traffico.