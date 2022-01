Morte Sassoli, tweet shock del prof Becchi. Unige: “Prendiamo le distanze”

L'università di Genova prende le distanze dalle dichiarazioni apparse ieri sui social del prof. Paolo Becchi, docente universitario di filosofia pratica e bioetica giuridica, che si è espresso in maniera polemica e con insinuazioni no vax, riguardo alla morte del presidente del Parlamento Europeo David Sassoli, scomparso ieri al Centro di riferimento oncologico di Aviano per una grave complicanza dovuta a una malattia del sistema immunitario.

"Rispetto per la morte di David Sassoli. Ma è morto in seguito alla terza dose? Non c'è nessuna correlazione? Non rendete pubblica neppure l'autopsia? O non la fate neppure? Costringete la gente a vaccinarsi e a morire. State costruendo una tirannia sanitaria mai esistita prima".

Il tweet di Becchi ha raccolto numerose risposte negative ma soprattutto gli utenti hanno taggato l'ateneo genovese chidendo di prendere le distanze dal professore e assumere dei provvedimenti. L'unige si è limitata a prendere le distanze dal tweet e a confermare la posizione pro scienza e dunque i vaccini dell'ateneo.

"Nell’esprimere cordoglio per la scomparsa del Presidente Sassoli, l’Università di Genova prende doverosamente le distanze dai contenuti del tweet del prof. Paolo Becchi precisando che si tratta di opinioni strettamente personali e non condivise dall'Istituzione."

Dopo le condoglianze, la nota prosegue spiegando nuovamente la linea interna riguardo alla campagna vaccinale:"L'ateneo tiene infatti a sottolineare che come sede del sapere e della ricerca, si attiene rigorosamente alle evidenze scientifiche: nel caso specifico, tutte a favore della validità e della necessità sempre più stringente di una capillare campagna vaccinale che porti il Paese e la vita di tutti verso la normalità e una rinnovata produttività".