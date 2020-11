Sanzioni covid, Bucci: «Raddoppiate in un giorno. Su 76, una decina sono negozi»

«Genova è in zona gialla e noi ovviamente ci adeguiamo a quelle che sono le direttive del Dpcm e di Regione Liguria». Sono le parole del sindaco di Genova Marco Bucci in conferenza stampa covid giovedì sera.

«Noi manteremo l'ordinanza comunale che prevede limitazioni di mobilità dalle 21 alle 6 - ha aggiunto il primo cittadino - Questo per consentire di avere ancora più "robustezza" nei confronti del contagio».

L'obiettivo di Bucci è quello di rimanere in zona gialla e scendere in quella verde e togliere in definitiva le limitazioni. Per questo il Comune ha alzato l'asticella dei controlli sull'uso corretto delle mascherine e sul rispetto delle norme anti covid. Ma i risultati non sono quelli desiderati:

«Mercoledì sono state fatte 76 sanzioni, quasi il doppio rispetto al giorno precedente», ha riportato il sindaco. «Non solo persone fisiche ma una decina di attività economiche, bisogna stare attenti e tutti devono partecipare perché non è solo in gioco la salute del singolo individuo ma quella di tutti».