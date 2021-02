Spostamenti non giustificati, sei multe a Santa

La polizia locale ha fermato anche alcuni veicoli, provenienti da fuori regione. Monitorati anche locali e giardini pubblici per evitare assembramenti

Fine settimana di controlli puntuali da parte della polizia locale di Santa Margherita Ligure, che nella primissima mattinata, nel corso dell'attività di verifica del rispetto del divieto di spostamento tra comuni e regioni, ha rilevato sei infrazioni.

In particolare quattro veicoli in arrivo o transito a Santa Margherita Ligure, con svariate giustificazioni, anche da fuori regione, non corrispondenti alle condizioni che autorizzino tali spostamenti.

Giornata, quella di sabato, dedicata ai controlli anti assembramento in prossimità di locali e giardini pubblici. Non è mancata attenzione ai controlli veicolari, che hanno portato a verificare le condizioni di marcia di veicoli anche lungo la Via Aurelia, con attenzione all'abitato di San Lorenzo della Costa.

«Ringraziamo il personale di polizia locale - dichiarano il sindaco, Paolo Donadoni, e Luigi Penna, comandante della polizia locale - per l'attività svolta sul territorio».