San Martino, nuova area triage per pazienti covid all’esterno del pronto soccorso

Aumentano gli accessi al pronto soccorso per sospetti casi covid, e la direzione sanitaria del San Martino ha quindi deciso di procedere con l’installazione una nuova struttura fissa da dedicare al triage respiratorio

La struttura, dotata di riscaldamento e luci e impermeabile, entrerà in funzione sabato in sostituzione della tenda di pre-triage allestita in fase emergenziale: all’interno i pazienti positivi al coronavirus potranno effettuare le operazioni di accettazione e diagnosi prima di essere eventualmente ricoverati.

Sempre al San Martino, dopo le polemiche sulle attese all’aperto, è stata ultimata la copertura installata presso l’esterno del Padiglione Ist con l’aggiunta di un corridoio coperto lungo il marciapiede che collega il piano zero dell’edificio al primo piano della struttura, per favorire il transito in ingresso e l’eventuale sosta al riparo da sole e intemperie dei pazienti in attesa delle procedure di triage previste per accedere alla struttura.