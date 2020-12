Vax day, Toti cita Churchill: «La fine del principio. Spero di vaccinarmi presto»

«Non è la fine. Non è neanche il principio della fine. Ma è, forse, la fine del principio».

Sceglie parole storiche e cita Churchill il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti nel suo discorso dopo la prima vaccinazioni anti covid a Genova.

«È un momento storico quello che viviamo stamani - ha proseguito il governatore della Liguria - non ricordo nulla di simile sia da punto vi sta medico clinico che emotivo. Oggi viene messa una pietra miliare nella strada per uscire dalla pandemia». Dopo aver assistito alla vaccinazione dell'infermiera Gloria Capriata, Toti ha parlato dalla sala congressi dell'ospedale San Martino: «Da domani arriveranno le altre dosi negli altri 14 punti di vaccinazione. La macchina sta funzionando siamo attrezzati perché tutto vada per il meglio, dal punto di vista dello stoccaggio, della distribuzione e della vaccinazione vera e propria».

Si parte quindi con i primi 60 mila: «La maggior parte dei pazienti che sono in gravi condizioni nelle nostre corsie domani non lo saranno più - ha aggiunto Toti -Poi passeremo alla popolazione di tutta la Liguria fino almeno a 500 mila vaccini. Riteniamo che nei primi 2-3 mesi di vaccinazioni si possa coprire un campione sufficientemente ampio da rendere la battaglia al covid molto più facile».

Il presidente della Regione ha anche risposto a chi si è domandato perché nè lui nè il sindaco Bucci abbiano ricevuto il vaccino: «Spero di vaccinarmi al più presto in assoluto, sono il più entusiasta, credo non ci siano dubbi e anche l’adesione del mondo medico mostra che c’è grande fiducia; stiamo partendo dalle persone più esposte, quelle che lavorano e lavoreranno negli ospedali nei prossimi difficili mesi».