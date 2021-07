San Martino, smontata la tenda pre-triage covid della Croce Rossa

La struttura era stata montata in piena pandemia per accogliere i pazienti con sintomi covid

La tenda della Croce Rossa montata davanti all’ospedale San Martino per il pre-triage dei pazienti con sintomi covid è stata smontata.

A comunicarlo è lo stesso policlinico, che ha confermato che le attività di smontaggio sono iniziate martedì pomeriggio e dovrebbero concludersi venerdì con la chiusura delle consegne, la verifica dei materiali e il rientro in sede della tensostruttura

“Al termine dei lavori, il piazzale verrà lasciato sgombro, a disposizione per eventuali necessità covid correlate”, fa sapere il policlinico, che attualmente ha in cura meno di una decina di pazienti affetti da coronavirus, a dimostrazione che l’aumento dei contagi non sembra per ora incidere sulla situazione negli ospedali.

Lo scorso anno la tenda era stata smontata circa un mese prima, il 18 giugno.