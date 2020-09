Coronavirus, un nuovo caso fra i pazienti del San Martino

La direzione sanitaria dell'ospedale San Martino informa che è stata riscontrata nel primo pomeriggio una nuova positività al coronavirus in Gastroenterologia all'undicesimo piano del Monoblocco. Si tratta di una paziente di 56 anni in dimissione, che è risultata debolmente positiva al secondo tampone, effettuato proprio in previsione della dimissione.

A scopo cautelativo e prudenziale la paziente è stata trasferita nel reparto di Malattie Infettive dell'ospedale di Savona, area in cui risiede.

I reparti collocati all'undicesimo piano del Monoblocco, a differenza di quanto comunicato in precedenza, restano precauzionalmente chiusi. Di conseguenza le attività ambulatoriali sono state rimandate e ripianificate. Stesso discorso per i potenziali nuovi ingressi e le dimissioni. Non è stata prevista una nuova tornata di tamponi.