San Martino, medico del centro trasfusionale positivo: scatta l’iter covid

È regolarmente attivo e in servizio il centro trasfusionale dell’ospedale San Martino dopo l’individuazione di un caso positivo di coronavirus tra il personale.

A risultare positivo è stato un medico, immediatamente messo in quarantena.

La direzione dell’ospedale ha confermato che il caso è stato preso in carica con l’avvio dello screening, della mappatura dei contatti e dei tamponi sui colleghi e sulle persone che sono entrate in contatto con il professionista, esattamente come accaduto dopo la positività di due infermieri del pronto soccorso, emersa qualche giorno fa.