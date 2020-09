Coronavirus, due infermieri del pronto soccorso del San Martino positivi

Scatta l’allarme coronavirus al pronto soccorso del San Martino dove due infermieri risulterebbero positivi.

I due infermieri sarebbero risultati positivi durante gli screening interni effettuati lunedì sera, facendo scattare l’iter previsto in questi casi: isolamento e tracciamento dei contatti.

L’ospedale e il pronto soccorso, confermano dalla direzione sanitaria, sono comunque rimasti operativi: «È regolarmente operativo e sicuro il Pronto Soccorso dell’Ospedale Policlinico San Martino di Genova - fanno sapere - A seguito del riscontro di due casi di positività tra il personale, la direzione sanitaria ha immediatamente attivato tutte le misure di sicurezza, come da prassi. La Medicina del Lavoro ha fatto scattare le procedure per sottoporre a tampone i professionisti venuti a contatto con i due positivi. Il tracciamento è stato rapido ed efficace, secondo le prime indagini interne, il contagio sarebbe avvenuto in un contesto esterno all’ospedale».