Il San Martino al centro di un documentario internazionale sulla gestione covid

Ciak si gira all'ospedale San Martino di Genova: la struttura è infatti stata scelta da Medscape, la principale piattaforma online di informazione e formazione per medici e operatori sanitari di tutto il mondo, per la realizzazione di un documentario in lingua inglese sulla gestione dei pazienti covid ospedalizzati.

La motivazione della scelta sta nel fatto che l'ospedale genovese "si è distinto quale esempio virtuoso nella gestione dell’emergenza covid a livello internazionale".

"Un tributo importante per tutti i professionisti del San Martino che, in questi anni, hanno sempre lavorato con grande serietà e abnegazione" è il commento dello staff dell'ospedale che sta prendendo parte alle riprese.