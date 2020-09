Coronavirus al San Martino: al momento nessuna positività tra le persone sottoposte a tampone

Buone notizie arrivano dall'ospedale San Martino di Genova, dove da ieri personale e pazienti sono in apprensione per due casi di Covid-19 riscontrati nello spazio degenziale comune M11 lato Levante (Monoblocco, 11esimo piano).

Tra sabato e domenica, sono stati sottoposti a tampone dipendenti e pazienti e, a domenica mattina, tra 25 pazienti testati non è stata riscontrata nessuna positività. Per quanto riguarda medici e infermieri, al momento sono stati testati 32 operatori con 27 negativi, e 5 in attesa di referto.

I fatti

Dopo la scoperta di due positivi all'interno dell'ospedale sono stati sottoposti a tampone medici, infermieri e pazienti, e in più è previsto un nuovo controllo tra 7 giorni per chi risulta negativo. I contatti dei due positivi sono stati tutti tracciati e tamponati.

Ad aver contratto il coronavirus sono un'infermiera e un paziente di 48 anni, entrato il 3 settembre in ospedale per una patologia complessa. Giovedì sera l'uomo ha iniziato ad avere la febbre, e venerdì è subentrata la tosse, dunque è stato sottoposto a tampone, ed è stata accertata la positività. Dunque l'uomo è stato trasferito in Malattie Infettive.

Tra 14 giorni, la postazione drive-trough tra i padiglioni 3 e 4 farà i due tamponi di controllo all'infermiera attualmente positiva per verificarne la negatività, prima di farla rientrare. I contatti di infermiera e paziente sono già stati tutti tracciati e tamponati.

In reparto sono stati bloccati visite, dimissioni, ricoveri fino all’arrivo dei tamponi di operativi e pazienti entrati in contatto con i positivi.