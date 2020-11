Passeggia nei vicoli senza mascherina, multato insulta i carabinieri

Nel pomeriggio di mercoledì 11 novembre 2020 in via San Luca nel centro storico cittadino la pattuglia della stazione carabinieri della Maddalena ha fermato e identificato un operaio di 48 anni, con a carico dei precedenti di polizia, che passeggiava senza indossare la mascherina.

A seguito della contestazione amministrativa per la violazione del dpcm, l'uomo ha minacciato e insultato i carabinieri, che hanno finito per denunciarlo in stato di libertà per oltraggio e minaccia a pubblico ufficiale.