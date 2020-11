San Fruttuoso, nuovo ambulatorio mobile per test rapidi. A Pra’ si prepara il Centro Remiero

Continua l’impegno dei Municipi per fornire spazi in cui i medici di medicina generale possono effettuare tamponi rapidi per accertare eventuali contagi da coronavirus.

A San Fruttuoso, a partire dal 24 Novembre, dal lunedì al giovedì dalle 8 alle 17.30 e il venerdì dalle 8 alle 13.30, verrà allestito un laboratorio mobile nell’area prospiciente la sede del Municipio Bassa Val Bisagno, in piazza Manzoni 1.

I medici che si occuperanno dei test sono quelli convenzionati con la ASL 3 che hanno lo studio all’interno del territorio dei quartieri di Marassi e San Fruttuoso. I test verranno eseguiti sui pazienti che risultano soggetti asintomatici entrati in contatto con un positivo o con un sospetto positivo Covid-19 da almeno 10 giorni.

I cittadini, ha spiegato il presidente di Municipio Massimo Ferrante, potranno accedere al test previa prenotazione del proprio medico di famiglia che aderisce all’iniziativa promossa dal Sindacato Medici Italiani. Il Municipio Bassa Val Bisagno ha fornito agli organizzatori un gazebo, tavolini e sedie per l’allestimento della struttura mobile, messo a disposizione servizi igienici per il personale medico e infermieristico, e un locale all’interno della propria sede dotato di attrezzature informatiche, per lo svolgimento delle contestuali incombenze di carattere amministrativo.

Nel ponente invece, dopo i locali dell’Associazione Comitato Multedo ai Giardini Lennon e i locali del Teatro del Ponente in piazza Odicini, a Voltri, il Municipio ha deliberato l’affido dei locali adiacenti il Centro Remiero di Pra’: qui i medici del territorio potranno effettuare tamponi rapidi, quelli nasali che accertano una eventuale “non negatività”, con orari e modalità che verranno definite.