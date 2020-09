Invitato a rispettare il distanziamento sociale, insulta i carabinieri

L'altra notte un cittadino albanese di 19 anni è stato denunciato per oltraggio a pubblico ufficiale dai carabinieri di Carignano, durante un normale servizio nel centro storico per il controllo della 'movida' cittadina.

Il giovane, sottoposto a controllo in piazza San Donato, è stato invitato al rispetto delle disposizioni in materia di distanziamento sociale, ma, in presenza di altre persone, anziché ottemperare, si è messo a inveire contro i carabinieri, proferendo frasi oltraggiose.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il 19enne è stato anche sanzionato per aver violato le misure di contenimento della pandemia da covid-19.