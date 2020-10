I commercianti del centro storico: «San Bernardo non chiude alle 21»

«San Bernardo non chiude alle 21»: tanti cartelli, la stessa scritta, con il "non" sottolineato per far passare il messaggio forte e chiaro dal punto di vista grafico.

Così i commercianti della zona hanno voluto lanciare un segnale sui social: via San Bernardo è nel centro storico, e fa parte delle zone per le quali sono previste restrizioni soprattutto di sera, ma ciò non vuol dire che la strada chiuda.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

«Dalle 21 non puoi andare a zonzo, ma puoi passarci se hai un motivo per farlo - scrivono su Instagram i commercianti e i titolari dei locali -. Ad esempio, raggiungere casa tua, un locale o andare a trovare qualcuno. Senza papiri né autocertificazioni. Le attività sono aperte fino a mezzanotte, per consumare al tavolo e anche per il take away. Con i nostri amici e colleghi della Via, abbiamo lanciato un appello. Chiediamo alle istituzioni di non essere lasciati soli. E chiediamo che si comunichi in modo chiaro perché, fra zone rosse, di attenzione e coprifuochi, si è creata tanta confusione e il risultato è il deserto».