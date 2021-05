Si presenta di notte all'hub per il vaccino, ma trova chiuso

Premesso che qualche disguido, nell'ambito di un'emergenza come quella causata dalla diffusione del coronavirus, è normale che capiti, oggi pomeriggio, mercoledì 5 maggio 2021, abbiamo raccolto la testimonianza di Angela, che ci ha raccontato quanto le è capitato qualche ora prima. Al telefono ci è sembrata sull'arrabbiato andante, sensazione confermata dalla serie di mosse successive che ha fatto.

Le abbiamo chiesto di mandarci una mail per confermare il tutto e, visto che c'è stato l'intervento della polizia locale, abbiamo deciso di dare voce al suo racconto. Di seguito quello che ci ha scritto.

Come comunicato telefonicamente vorrei segnalare un disservizio assolutamente inaccettabile che si è verificato presso il centro di vaccinazione torre Msc Genova San Benigno stanotte. Ho prenotato (sul sito apposito prenotazione vaccino) per me e per mio marito un appuntamento per il 05/05/2021 h.01:00 e h.01:10 presso il suddetto hub.

Quindi alle ore 00:05, con un buon margine di anticipo, eravamo sul posto e ci siamo ritrovati con un gruppo di persone, tutte col relativo appuntamento, a constatare che il centro, che dovrebbe funzionare fino alle ore 2:00, era invece chiuso, e che nessuno era presente sul posto per dare una qualsiasi spiegazione... Chiuso.

Premetto che tutte le persone presenti avevano evidentemente un appuntamento, che nessuno si è degnato di disdire in quanto non ti muovi se ti hanno avvisato e non vai in macchina in giro di notte. Aggiungo che ci è stato detto da un portiere di un vicino ufficio (al quale ci siamo rivolti poiché l'unico aperto) che già alle ore 22:30 tutto il personale era andato via.

A seguito di una nostra chiamata è sopraggiunta una pattuglia della polizia locale, che ha potuto solo rilevare che in effetti gli uffici erano chiusi e ci ha consigliato di ritornarcene a casa perché non avevano possibilità di rintracciare nessuno. Mi sono recata personalmente a chiedere spiegazioni in mattinata ma mi è stato comunicato che avevano esaurito le dosi e avevano quindi anticipato la chiusura avvisando... Ma noi non abbiamo ricevuto alcuna comunicazione.

Non ci sto a farmi trattare in questo modo, a farmi prendere in giro in questo modo. Ritengo che un minimo di rispetto per le persone ci debba essere.