Caos agli hub vaccinali: "Siamo tutti ammassati"

Mattinata complicata, quella di lunedì 10 gennaio 2022, presso l'hub vaccinale di San Benigno, gestito da Casa della salute. La prima segnalazione ci è giunta attraverso un messaggio, arrivato poco prima delle 10: "buongiorno, vorrei segnalare il caos che c'è all'interno dell'hub vaccinane Msc, siamo tutti ammassati in uno stanzone, gli appuntamenti per fascia oraria non esistono in quanto non vengono chiamate le fasce orarie ma si è tutti in coda. È uno scandalo".

Poco più tardi è stato chiuso l'ingresso dell'hub e vengono chiamate le persone in ordine fisico di coda, a prescindere dall'orario di prenotazione. All'esterno, al freddo di questa mattinata invernale con temperature al di sotto dei 10°C, sono rimaste un centinaio di persone circa.

Casa della Salute, contatta da GenovaToday in proposito, a breve dovrebbe fornire la sua versione dei fatti.

Altre testimonianze che abbiamo ricevuto invece si riferiscono all'hub allestito presso il teatro della Gioventù in via Cesarea, dove, secondo quanto appreso, non ci sarebbero nemmeno i bollini per terra per facilitare il distanziamento e le persone si trovano a percorrere corridoi sotterranei senza finestre, tutte ammassate le une alle altre.